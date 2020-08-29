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Samsung Galaxy Z Fold 2 будет стоить дешевле предшественника, но все равно очень дорого

29.08.2020 21:27

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 может стоить потребителям немного дешевле, чем стоил предыдущий Galaxy Fold при запуске. Официальный веб-сайт Samsung раскрыл цену новинки перед официальным представлением 1 сентября.

Samsung Galaxy Z Fold 2 будет стоить дешевле предшественника, но все равно очень дорого

Первоначально представленный вместе с другими новыми выпусками в начале августа, Galaxy Z Fold 2 был анонсирован Samsung без подробностей о дате и стоимости. В преддверии прямой трансляции Samsung Unpacked, которая состоится 1 сентября, веб-сайт Samsung в Англии отобразил цену новой модели, после чего был закрыт.

Утечка показывает, что цена Galaxy Z Fold 2 в Великобритании составляет 1 799 фунтов стерлингов (2 400 долларов США). Цена примерно на 100 фунтов стерлингов (133 доллара США) дешевле, чем у Samsung Galaxy Fold при запуске, что может быть небольшим утешением для потенциальных покупателей.

Даже с небольшим снижением цена Galaxy Z Fold 2 все равно будет казаться довольно дорогой по сравнению с iPhone Apple топового уровня.

Galaxy Z Fold 2 может похвастаться большим складным экраном с диагональю 7,7 дюйма по сравнению с 7,3 дюйма и имеет 6,23-дюймовый экран спереди. Оснащенный процессором Snapdragon 865, он включает в себя две 12-мегапиксельные камеры с версией с 64-мегапиксельным зумом. Помимо возможности выбора цвета самого устройства, клиенты также могут настроить шарнир устройства, выбрав красный, синий, серебристый или золотой корпус.

Еще неизвестно, насколько хорошо новая версия выдержит суровые условия потребительского использования, поскольку Samsung потратила больше времени на доработку дизайна, что могло бы помочь сделать его более устойчивым. В первой версии во время обзоров возникли проблемы с экраном, что вынудило Samsung переосмыслить дизайн перед отправкой модифицированной версии несколько месяцев спустя.

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