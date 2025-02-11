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Samsung выпустила гигантский цветной дисплей E-Ink со встроенным АКБ

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Samsung анонсировала расширение своей серии дисплеев ePaper с матрицей E-Ink, правда стоимость новинки пока не раскрывается.

Samsung выпустила гигантский цветной дисплей E-Ink со встроенным АКБ

Новая модель с диагональю 75 дюймов отличается тонким дизайном и возможностью работы без подключения к электросети благодаря встроенному аккумулятору.

Дисплей был представлен на выставке ISE 2025 в Барселоне и предназначен для информационных вывесок, не поддерживая воспроизведение видео.

Цветная матрица с разрешением 5120×2880 пикселей не потребляет энергию при отображении статичного изображения, а заряд аккумулятора ёмкостью 5000 мАч расходуется только при обновлении картинки.

Управлять дисплеем можно через смартфон по Bluetooth или с помощью облачной платформы Samsung Visual eXperience Transformation (VXT) по Wi-Fi.

Samsung делает цветные дисплеи до 75 дюймов на основе технологии электронной бумаги

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