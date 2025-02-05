Samsung делает цветные дисплеи до 75 дюймов на основе технологии электронной бумаги

Samsung анонсировала новую линейку дисплеев, использующих технологию цветной электронной бумаги. Эти экраны практически не потребляют энергию при отображении статичных изображений, что делает их идеальными для коммерческого применения, например, в цифровых вывесках.

Цветная электронная бумага отражает свет, а не излучает его, что означает, что энергия расходуется только при изменении изображения.

При статическом изображении потребление энергии падает ниже 0,005 Вт, что соответствует стандарту IEC62301. Однако технологические ограничения включают низкую частоту обновления и ограниченную цветовую палитру, что делает их неподходящими для отображения движущихся изображений.

Новые дисплеи будут предлагаться в различных размерах: 13, 25, 32 и 75 дюймов. Последний из них подходит для использования на улице. Все экраны имеют перезаряжаемую батарею, два порта USB-C, 8 ГБ оперативной памяти, а также поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Управлять ими можно через мобильное приложение.

Хотя цветные дисплеи на электронной бумаге ещё не могут заменить ЖК-панели в телевизорах, исследования в этой области продолжаются, и в будущем возможно их дальнейшее развитие.