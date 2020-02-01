Samsung в 2020 году возлагает надежды на раскладные и 5G-смартфоны

Samsung отчиталась за четвёртый финансовый квартал, когда было зафиксировано снижение прибыли.

Одновременно с отчетом компания рассказала про планы мобильного подразделения.

В текущем году корейский производитель намерен увеличить продажи смартфонов с гибким экраном.

В компании в 2020 году намерены на глобальный рынок за год отгрузить от 5 до 6 млн раскладных смартфонов.

Напомним, 11 февраля будет представлен новый раскладной смартфон Samsung, и это будет уже вторая модель с гибким экраном под названием Galaxy Z Flip.

Помимо этого, компания ожидает рост продаж устройств с 5G, а также производитель планирует в текущем году представить новые виды раскладных смартфонов.