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Компания Samsung снизила цены смартфонов Galaxy S22 из-за скандала с производительностью

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Samsung Galaxy S22 в Южной Корее очень сильно подешевел, предположительно снижение цены произошло на фоне скандала из-за снижения производительности смартфонов.
Ранее сообщалось, что сервис Game Optimizing Service (GOS) очень сильно занижает производительность смартфонов Galaxy S22. Это происходит в большом количестве приложений за исключением программ для замера производительности.

Из-за этого спрос на флагманские смартфоны от Samsung очень резко упал.

Как пишет «ГазетаDAILY», сейчас в Южной Корее цена на базовый Galaxy S22 в два раза меньше чем на старте продаж.

Компанию Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов

Samsung Samsung Galaxy S22
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