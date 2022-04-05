Компания Samsung снизила цены смартфонов Galaxy S22 из-за скандала с производительностью

Samsung Galaxy S22 в Южной Корее очень сильно подешевел, предположительно снижение цены произошло на фоне скандала из-за снижения производительности смартфонов.

Ранее сообщалось, что сервис Game Optimizing Service (GOS) очень сильно занижает производительность смартфонов Galaxy S22. Это происходит в большом количестве приложений за исключением программ для замера производительности.

Из-за этого спрос на флагманские смартфоны от Samsung очень резко упал.

Как пишет «ГазетаDAILY», сейчас в Южной Корее цена на базовый Galaxy S22 в два раза меньше чем на старте продаж.