Компанию Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов

В том, что Samsung занижает производительность в своих смартфонах раскали журналисты. Они провели ряд экспериментов, которые доказывают что корейский производитель снижает производительность в большом количестве приложений.

Некоторые энтузиасты в Twitter обвинили Samsung в намеренном снижении производительности.

Это можно наблюдать более чем в 10 тыс. приложениях, но только не в синтетических тестах.

В списке ПО попали: TikTok, Netflix, Microsoft Office большое количество социальных сетей и другого популярного программного обеспечения, которое даже разработано самой Samsung.

При этом смартфоны Samsung на максимальную мощность работают если запускать 3DMark, Antutu, PCMark, GFXBench и GeekBench 5.

Один из пользователей ради эксперимента переименовал пакет 3DMark в Genshin Impact, и получил в тестах заниженные результаты.

Предположительно, Samsung своим действием старается найти баланс между мощностью и автономной работой.

В Samsung уже отреагировали на обвинение, и заявили, что будет проведено расследование данного инцидента.