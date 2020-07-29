Samsung сделает Exynos 990 не хуже Snapdragon 865+29.07.2020 12:38
Фирменный процессор в компании Samsung обещают сделать не хуже Snapdragon 865+ по производительности и ряду характеристик.
Как известно, 5 августа состоится презентация флагманских смартфонов линейки Galaxy Note20, у которых в зависимости от рынка будут разные процессоры.
На одних рынках модели будут представлены с процессором Snapdragon 865+, а на других – с Samsung Exynos 990.
Многие пользователи устройств компании не раз выражали недовольство по поводу чипов от Samsung, отдавая предпочтение все-таки решениям от Qualcomm.
Тем не менее Samsung продолжает устанавливать в свои модели фирменные чипы.
В моделях Note20 производитель обещает улучшенный вариант процессора Exynos 990, который не будет уступать Snapdragon 865+.
В чипе заявлена высокая производительность. Никаких других подробностей больше не приводят.
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