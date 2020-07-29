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Samsung сделает Exynos 990 не хуже Snapdragon 865+

29.07.2020 12:38

Фирменный процессор в компании Samsung обещают сделать не хуже Snapdragon 865+ по производительности и ряду характеристик.
Как известно, 5 августа состоится презентация флагманских смартфонов линейки Galaxy Note20, у которых в зависимости от рынка будут разные процессоры.

На одних рынках модели будут представлены с процессором Snapdragon 865+, а на других – с Samsung Exynos 990.

Многие пользователи устройств компании не раз выражали недовольство по поводу чипов от Samsung, отдавая предпочтение все-таки решениям от Qualcomm.

Тем не менее Samsung продолжает устанавливать в свои модели фирменные чипы.

В моделях Note20 производитель обещает улучшенный вариант процессора Exynos 990, который не будет уступать Snapdragon 865+.

В чипе заявлена высокая производительность. Никаких других подробностей больше не приводят.

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