Главная » Новости

Samsung расширяет функции Galaxy AI на среднебюджетные смартфоны

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Samsung планирует перенести функции искусственного интеллекта Galaxy AI на свои среднебюджетные смартфоны. Ранее эти возможности были доступны только на флагманских моделях, но теперь они появятся в Galaxy A35 и Galaxy A55.

Ресурс SamMobile сообщает, что инициатива будет реализована с обновлением оболочки One UI 6.1.1, которое ожидается в этом или следующем месяце.

Однако стоит отметить, что не все функции Galaxy AI будут доступны на новых моделях. Некоторые возможности могут быть ограничены из-за меньшей вычислительной мощности и объема оперативной памяти в среднебюджетных устройствах, поэтому их функционал может отличаться от флагманов.

 

Samsung готовит Galaxy S24 FE к запуску в октябре — подробности и фото

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.