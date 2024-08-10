Samsung расширяет функции Galaxy AI на среднебюджетные смартфоны

Компания Samsung планирует перенести функции искусственного интеллекта Galaxy AI на свои среднебюджетные смартфоны. Ранее эти возможности были доступны только на флагманских моделях, но теперь они появятся в Galaxy A35 и Galaxy A55.

Ресурс SamMobile сообщает, что инициатива будет реализована с обновлением оболочки One UI 6.1.1, которое ожидается в этом или следующем месяце.

Однако стоит отметить, что не все функции Galaxy AI будут доступны на новых моделях. Некоторые возможности могут быть ограничены из-за меньшей вычислительной мощности и объема оперативной памяти в среднебюджетных устройствах, поэтому их функционал может отличаться от флагманов.