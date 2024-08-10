Samsung готовит Galaxy S24 FE к запуску в октябре — подробности и фото

Samsung продолжает выпускать новые модели телефонов и готовится представить Galaxy S24 FE в октябре. Смартфон будет доступен в пяти цветах: синем, зеленом, черном, графитовом и желтом.

Дизайн Galaxy S24 FE будет похож на предыдущие модели, такие как Galaxy S23 FE и Galaxy S24, с алюминиевой рамкой и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, пишет портал androidheadlines, в распоряжении которого и оказались фото новинки.

Смартфон будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 8-мегапиксельным зумом, а также 10-мегапиксельной фронтальной камерой. Новинка будет использовать Galaxy AI для улучшения качества снимков.

Galaxy S24 FE получит 6,7-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и пиковую яркость до 1900 нит. Ожидаемая цена составит около 600 долларов. Аккумулятор на 4565 мАч обеспечит до 29 часов воспроизведения видео и до 78 часов музыки.

Также в устройстве будет интегрирован Galaxy AI, который предложит новые функции для обработки фотографий и перевода. Galaxy S24 FE, скорее всего, запустится с One UI 6.1.1, что обеспечит доступ к последним функциям Samsung.

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