Samsung распродает телевизоры и смартфоны в России со скидками до 40%22.05.2021 22:48
Компания запустила акцию на своей официальной страничке в России, где с выгодой предлагают купить смартфоны и телевизоры.
Samsung распродает телевизоры и смартфоны в России со скидками до 40%, а сама акция продлится до 26 мая включительно.
Акция получила название «Специальные цены на смартфоны и телевизоры».
Так, смартфоны предлагают приобрести со скидками до 25 тыс. рублей, а выгода с покупки телевизоров может достигать 250 тыс. рублей.
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