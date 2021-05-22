Компания запустила акцию на своей официальной страничке в России, где с выгодой предлагают купить смартфоны и телевизоры.

Samsung распродает телевизоры и смартфоны в России со скидками до 40%, а сама акция продлится до 26 мая включительно.

Акция получила название «Специальные цены на смартфоны и телевизоры».

Так, смартфоны предлагают приобрести со скидками до 25 тыс. рублей, а выгода с покупки телевизоров может достигать 250 тыс. рублей.