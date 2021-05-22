В РФ стартовали продажи новых iPad Pro и iMac на базе процессора Apple M1

Apple месяц назад показала миру iPad Pro и новое поколение iMac в ярких цветах. Эти устройства созданы на процессоре Apple M1.

Новинки стали доступны как на глобальном рынке, так и в России. У нас iMac можно приобрести от 129 990 рублей, а в США его предлагают от 1299 долларов.

iPad Pro на сайте производителя предлагается по цене от 77 990 рублей.

Напомним, iMac получил полностью новый дизайн, и теперь он очень тонкий из-за чего блок питания пришлось сделать внешним.

iPad Pro получил дисплей mini-LED. Планшет предлагают с 11 и 12,9 дюймовыми панелями и 2 ТБ памяти в максимальной конфигурации.