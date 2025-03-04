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Samsung представила на MWC 2025 концепт ноутбука «Гибкий портфель»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

На выставке MWC 2025 компания Samsung Display показала свою новую идею — «Гибкий портфель».

Samsung представила на MWC 2025 концепт ноутбука «Гибкий портфель»

Это складной ноутбук, который также можно использовать как стильный портфель. Устройство оснащено 18,1-дюймовым QD-OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и плотностью пикселей 184 PPI.

Гибкий портфель выделяется необычным дизайном: его корпус напоминает портфель и имеет две ручки, которые соединяются в центре, когда устройство закрыто. В нем есть встроенные кнопки для включения и регулировки громкости, что добавляет удобства.

Когда устройство раскрыто, его большой экран обеспечивает яркое и четкое изображение. Прототип имеет радиус сгиба 4,5R, что обеспечивает надежность складного дисплея.

Хотя плотность пикселей немного ниже, чем у других моделей, таких как Galaxy Book4 Ultra, большой размер экрана и складной механизм делают его привлекательным, особенно для создателей контента.

На выставке также были показаны необычные концепции от других компаний, например, ноутбук Lenovo с солнечной панелью, который может воспроизводить видео после короткой зарядки на солнце.

Однако стоит отметить, что это всего лишь прототипы, и неясно, когда они появятся в продаже.

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