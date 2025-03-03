Lenovo представила Yoga Solar PC: ноутбук с солнечной зарядкой

На выставке MWC 2025 компания Lenovo продемонстрировала концепт Yoga Solar PC, который позволяет использовать ноутбук под открытым небом без необходимости в зарядном устройстве благодаря встроенной солнечной панели.

Эта панель обеспечивает постоянную подзарядку устройства, а также может использоваться со съемным комплектом, который можно заряжать, когда ноутбук не используется.

Компьютер Yoga Solar может заряжаться от солнечного света и даже при рассеянном свете. Lenovo утверждает, что всего за 20 минут под воздействием солнечных лучей устройство может воспроизводить видео в течение часа. Толщина панели составляет всего 15 мм, вес всего ноутбука — 1,5 кг.

Эффективность солнечных батарей, доступных на рынке, составляет 19–20%, но Lenovo заявляет, что эффективность их новой панели может достичь 24% благодаря технологии «Back Contact Cell», которая оптимизирует распределение солнечной энергии. Система динамического идентификации солнечной энергии автоматически регулирует зарядку для максимальной эффективности.