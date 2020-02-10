Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре» 2020

Samsung решила рассекретить внешность Galaxy Z Flip за пару дней до официальной презентации.

На церемонии премии «Оскар» 2020 показали рекламный ролик раскладного смартфона с гибким экраном.

На рынке новинка будет конкурировать с Motorola Razr, но в отличие от американской «раскладушки» Galaxy Z Flip будет более производительным, за счет прошлогоднего флагманского процессора.

К тому же по слухам в Galaxy Z Flip экран будет прикрывать тонкое гибкое стекло. Если эта информация окажется достоверной, то это будет первый подобный смартфоном с новым типом защиты экрана.

Напомним, Galaxy Z Flip будет представлен 11 февраля на специальном мероприятии Samsung Unpacked.

Одновременно с Galaxy Z Flip будет показана флагманская серия Galaxy S20, новые беспроводные наушники и аксессуары для смартфонов.