Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре» 2020

Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре» 202010.02.2020 19:28
Samsung решила рассекретить внешность Galaxy Z Flip за пару дней до официальной презентации.
На церемонии премии «Оскар» 2020 показали рекламный ролик раскладного смартфона с гибким экраном.
На рынке новинка будет конкурировать с Motorola Razr, но в отличие от американской «раскладушки» Galaxy Z Flip будет более производительным, за счет прошлогоднего флагманского процессора.
К тому же по слухам в Galaxy Z Flip экран будет прикрывать тонкое гибкое стекло. Если эта информация окажется достоверной, то это будет первый подобный смартфоном с новым типом защиты экрана.
Напомним, Galaxy Z Flip будет представлен 11 февраля на специальном мероприятии Samsung Unpacked.
Одновременно с Galaxy Z Flip будет показана флагманская серия Galaxy S20, новые беспроводные наушники и аксессуары для смартфонов.
На фото показали главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip
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