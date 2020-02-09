На фото показали главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip

Характеристики раскладного смартфоны были раскрыты ранее, а теперь инсайдеры рассказывают особенности второго раскладного смартфона от Samsung.

В сети на фото показали Samsung Galaxy Z Flip, и это уже не первые фотографии аппарата, но теперь на снимке отчетливо видна складка посередине экрана.

Этот недостаток есть и у Galaxy Fold, и получается в Galaxy Z Flip корейским специалистам не удалось решить проблемы складки, при этом источник снимка пишет, что в смартфоне дисплей защищает тонкое стекло.



Напомним, Samsung Galaxy Z Flip представят 11 февраля. Этот смартфон получил 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Аккумулятор в устройстве установили на 3300 мАч. Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy Z Flip составит 1500 евро.