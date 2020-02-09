На фото показали главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip

На фото показали главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip09.02.2020 22:44
Характеристики раскладного смартфоны были раскрыты ранее, а теперь инсайдеры рассказывают особенности второго раскладного смартфона от Samsung.
В сети на фото показали Samsung Galaxy Z Flip, и это уже не первые фотографии аппарата, но теперь на снимке отчетливо видна складка посередине экрана.
Этот недостаток есть и у Galaxy Fold, и получается в Galaxy Z Flip корейским специалистам не удалось решить проблемы складки, при этом источник снимка пишет, что в смартфоне дисплей защищает тонкое стекло.
Напомним, Samsung Galaxy Z Flip представят 11 февраля. Этот смартфон получил 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.
Аккумулятор в устройстве установили на 3300 мАч. Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy Z Flip составит 1500 евро.
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