Samsung отказывается от голосового помощника S Voice

Этот голосовой ассистент ранее активно использовался в смартфонах бренда еще до появления Bixby.

Теперь в компании Samsung решили отказаться от голосового помощника S Voice и отключить его с 1 июня 2020 года.

Впрочем, этот ассистент еще работает в основном на старых смартфонах и некоторых моделях умных часов, а именно Gear S3 и Gear Sport.

В последних вместо S Voice появится Bixby. В устаревших смартфонах головой помощник будет просто отключен.