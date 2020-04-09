Представлены смартфоны Samsung Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G

Samsung представила два новых 5G смартфона, которые относятся к среднему уровню.

Список аппаратов Samsung с поддержкой сетей пятого поколения пополнился моделями Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G.

Эти смартфоны практически не отличаются от Galaxy A71 и Galaxy A51 за исключением платформы.

В новых смартфонах лежит фирменный процессор Exynos 980, а вот в оригинальных версиях компания использует Snapdragon 730.

Samsung Galaxy A51 5G получил батарею на 4500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у A51, а также в новинке больше памяти.

Если обычная базовая версия предлагается с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти, то в 5G модификации базовая версия оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Остальные параметры в Galaxy A51 5G и Galaxy A51 одинаковые.

У Galaxy A71 5G от Galaxy A71 отличий за исключением процессора нет. В смартфоне та же батарея на 4500 мАч, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-накопитель.

Батарея в 5G смартфоне на 4500 мАч. Samsung Galaxy A51 5G оценили в 500 долларов, а Galaxy A71 5G будет доступен за 600 долларов.