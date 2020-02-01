Samsung обновить раскладной смартфон Galaxy Fold раньше запланированного

Samsung Galaxy Fold несмотря на инновации и высокую стоимость в продажу вышел с Android 9.

Конечно производитель сразу заявил, что смартфон обновят до Android 10, но по планам это должно произойти в апреле или мае.

Авторитетный инсайдер (главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах) в соцсети Twitter написал, что прошивка для смартфона Samsung Galaxy Fold основанная на Android 10 появится раньше запланированного.

По его данным, раскладной аппарат обновят в феврале или в марте, причем большая вероятность, что обновление выпустят в феврале.

Напомним. 11 февраля Samsung представит новую флагманскую серию смартфонов и новый раскладной смартфон.