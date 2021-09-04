Samsung обновит более 70 устройств до One UI 4 и Android 12

В этом месяце Samsung запустит бета-тестирование One UI 4, начиная с серии Galaxy S21. В преддверии этого мы рассмотрим, какие устройства следует ожидать от Samsung, которые обновит свою следующую ОС, которая будет основана на Android 12. Должно быть охвачено более 70 устройств, включая старые и средние модели.

В последнее время Samsung активизировала свою деятельность в отношении программной поддержки старых устройств. Совсем недавно флагманы Galaxy S и Galaxy Note получили только два крупных обновления, уступая Apple, Google и OnePlus. В прошлом году компания объявила, что устройства получат дополнительное крупное обновление, начиная с серии Galaxy S10. Впоследствии Samsung обязалась выпускать обновления для некоторых устройств в течение четырех или пяти лет.

По оценкам Samsung, более 70 устройств должны иметь право на One UI 4 и, как следствие, на Android 12. Хотя компания не подтвердила, когда стабильные сборки One UI 4 дойдут до людей, бета-тестирование начнется в конце этого месяца. Предположительно, Samsung начнет с серии Galaxy S21, которая в настоящее время включает Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra, пока не анонсирует Galaxy S21 FE.

Все остальные модели также получат бета-версию One UI 4. Перед официальным объявлением мы составили список устройств, которые Samsung, как ожидается, обновит до One UI 4 и Android 12. Обратите внимание, что Samsung не утвердила этот список, но он содержит только устройства не старше серии Galaxy S10.