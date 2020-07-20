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Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

20.07.2020 13:42

В компании Samsung официально анонсировали дату премьеры нового гибкого смартфона Galaxy Fold 2, опубликовав первый тизер модели.
Согласно официальным данным, гибкий смартфон Galaxy Fold 2 будет представлен наряду с Galaxy Note 20 5 августа.

Между тем инсайдеры ранее уже раскрывали особенности нового аппарата, который будет отличаться от предшественника увеличенным основным экраном и улучшенной частотой обновления.

Так, у модели в раскрытом состоянии будет 7,59-дюймовый дисплей, а частота его обновления составит 120 Гц.

Что касается технических характеристик, то новому Galaxy Fold 2 приписывают процессор Snapdragon 865+, а также версию 12/512 ГБ.

За автономность устройства будет отвечать батарея на 4 365 мАч с поддержкой беспроводной зарядки на 25 Вт. На некоторых рынках модель выйдет в версии с поддержкой сетей пятого поколения.

Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

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