Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью раскрыт инсайдером

Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью раскрыт инсайдером18.07.2020 12:53
Сообщений о новом Galaxy Note20 Ultra в сети появлялось немало, в том числе раскрывали и его дизайн.
Однако информации о более доступном варианте линейке было очень мало. Недавно дизайн Samsung Galaxy Note 20 был полностью раскрыт инсайдером.
Более того, источник заявил, что недоволен дизайном аппарата, и даже выдвинул мнение, что такой смартфон стоит исключить из линейки флагманов.
Он сравнил предыдущий и будущий смартфоны на снимке, после чего заявил о регрессе дизайна.
Предварительно известно, что в Samsung Galaxy Note 20 будет 6,4-дюймовый не загнутый по краям экран. Частота обновления дисплея составит 60 Гц.
Процессор в новинке установят Exynos 990 или Snapdragon 865+, а за ее автономную работу будет отвечать АКБ на 4 300 мАч.
Также смартфону приписывают основную камеру с тремя модулями, но без использования перископного модуля.
Премьера флагмана будет проходить 5 августа наряду с другими новинками компании.
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