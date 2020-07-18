Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью раскрыт инсайдером

Меню
Поиск

USD/RUB: 71.71 EUR/RUB: 81.68 BTC/USD: 8756.9

18 августа : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью раскрыт инсайдером

18.07.2020 12:53

Сообщений о новом Galaxy Note20 Ultra в сети появлялось немало, в том числе раскрывали и его дизайн.
Однако информации о более доступном варианте линейке было очень мало. Недавно дизайн Samsung Galaxy Note 20 был полностью раскрыт инсайдером.

Более того, источник заявил, что недоволен дизайном аппарата, и даже выдвинул мнение, что такой смартфон стоит исключить из линейки флагманов.

Он сравнил предыдущий и будущий смартфоны на снимке, после чего заявил о регрессе дизайна.

Предварительно известно, что в Samsung Galaxy Note 20 будет 6,4-дюймовый не загнутый по краям экран. Частота обновления дисплея составит 60 Гц.

Процессор в новинке установят Exynos 990 или Snapdragon 865+, а за ее автономную работу будет отвечать АКБ на 4 300 мАч.

Также смартфону приписывают основную камеру с тремя модулями, но без использования перископного модуля.

Премьера флагмана будет проходить 5 августа наряду с другими новинками компании.

Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью раскрыт инсайдером Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью раскрыт инсайдером

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги