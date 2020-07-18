Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью раскрыт инсайдером

Сообщений о новом Galaxy Note20 Ultra в сети появлялось немало, в том числе раскрывали и его дизайн.

Однако информации о более доступном варианте линейке было очень мало. Недавно дизайн Samsung Galaxy Note 20 был полностью раскрыт инсайдером.

Более того, источник заявил, что недоволен дизайном аппарата, и даже выдвинул мнение, что такой смартфон стоит исключить из линейки флагманов.

Он сравнил предыдущий и будущий смартфоны на снимке, после чего заявил о регрессе дизайна.

Предварительно известно, что в Samsung Galaxy Note 20 будет 6,4-дюймовый не загнутый по краям экран. Частота обновления дисплея составит 60 Гц.

Процессор в новинке установят Exynos 990 или Snapdragon 865+, а за ее автономную работу будет отвечать АКБ на 4 300 мАч.

Также смартфону приписывают основную камеру с тремя модулями, но без использования перископного модуля.

Премьера флагмана будет проходить 5 августа наряду с другими новинками компании.