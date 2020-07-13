Samsung может удешевить новые флагманы из-за пандемии

Речь идет о таких флагманских моделях как Galaxy Note20.

Эти аппараты будут представлены только в августе этого года, и как сообщили инсайдеры, больших продаж от них компания не ждет.

Причиной тому является пандемия коронавируса, которая может серьезно повлиять на спрос.

По данным источника, Samsung может удешевить новые флагманы, но не стоит ждать, что это удешевление окажется существенным.

Так, если модели Galaxy Note10 и Note10+ продавали в Южной Корее за 1,25 млн вон и 1,5 млн вон, то новые модели могут оказаться дешевле на 0,05 млн вон.