Apple запустила опрос по поводу зарядки в комплекте с iPhone

Apple запустила опрос по поводу зарядки в комплекте с iPhone05.07.2020 18:29
Похоже сообщения об отсутствии в комплекте со смартфонами зарядки и наушников не оказались слухами.
Американская компания решила спросить у своих поклонников, нужно ли им в комплекте с iPhone зарядное устройство и наушники.
Apple выясняет, что делают пользователи с зарядными устройствами от предыдущих смартфонов при покупке нового смартфона.
Впрочем, речь идет именно о сетевом зарядном USB-устройстве, а не он кабеле Lightning.
В списке ответов есть ряд ответов, среди которых «потерял», «все еще пользуюсь», «отдал друзьям», «продал».
За счет ответов пользователей в компании примут решение, лишать ли iPhone комплектной зарядки, или же оно все еще необходимо.
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