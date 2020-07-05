Apple запустила опрос по поводу зарядки в комплекте с iPhone

Похоже сообщения об отсутствии в комплекте со смартфонами зарядки и наушников не оказались слухами.

Американская компания решила спросить у своих поклонников, нужно ли им в комплекте с iPhone зарядное устройство и наушники.

Apple выясняет, что делают пользователи с зарядными устройствами от предыдущих смартфонов при покупке нового смартфона.

Впрочем, речь идет именно о сетевом зарядном USB-устройстве, а не он кабеле Lightning.

В списке ответов есть ряд ответов, среди которых «потерял», «все еще пользуюсь», «отдал друзьям», «продал».

За счет ответов пользователей в компании примут решение, лишать ли iPhone комплектной зарядки, или же оно все еще необходимо.