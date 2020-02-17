Samsung летом представит раскладной Galaxy Fold 2 с невидимой камерой

Ice Universe начал раскрывать информацию про еще один раскладной смартфон от компании Samsung.

По его данным, корейский производитель летом представит преемника Galaxy Fold, который в продажу поступил осенью прошлого года.

Напомним, 14 февраля стартовали продажи недавно представленного Samsung Galaxy Z Flip.

Этот аппарат на днях прошел тест от известного блогера. Что касается преемника Galaxy Fold, то по данным Ice Universe он получит подэкранную фронтальную камеру.

Такое решение OPPO демонстрировала в прошлом году, но тогда был показан прототип смартфона.

В начале текущего года представитель Xiaomi заявлял, что в 2020 году не стоит ждать смартфоны с подэкранной камерой, так как сама технология еще не готова для серийного производства, а получаемые такой камерой снимки имеют низкое качество.

Редактор XDA Developers Макс Вайнбах подтвердил информацию Ice Universe и добавил, что в Galaxy Fold 2 диагональ гибкого экрана составит около 7,7-дюйма.