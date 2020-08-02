Samsung хочет отказаться от продажи прошлогодних смартфонов

В руководстве компании Samsung рассматривают возможность прекратить продажи прошлогодних флагманов.

В частности, планируется завершить продажи флагманских смартфонов Galaxy Note10 после запуска Galaxy Note20.

В компании считают, что прошлогодние флагманы могут негативно сказаться на продажах новой линейки. Пока окончательного решения не принято, но планируется прекратить продажи со следующего года.

Кроме этого, планируется отказаться и от актуального Galaxy Fold.

Новое поколение этих моделей будет представлено уже 5 августа, когда также покажут еще умные часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.