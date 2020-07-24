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Samsung готовит три смартфона в линейке Galaxy S21

24.07.2020 20:39

В Сети опубликовали первые подробности о преемниках линейки смартфонов Galaxy S20.
В актуальной линейке, напомним, представлено три смартфона, среди которых модели с диагональю экрана 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма.

Как сообщили источники, в линейке Galaxy S21 также будет три модели, которые как ожидается, будут называться Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, если компания не изменит схему названий.

Внутренние изображения устройств с поддержкой сетей пятого поколения будут следующими: SM-G991, SM-G996 и SM-G998.

На некоторых рынках смартфоны будет представлены только в модификациях 4G/LTE. Встроенной памяти в аппаратах будет минимум 128 ГБ.

Официальная премьера новых флагманом состоится в первом квартале 2021 года.

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