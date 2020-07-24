Samsung Galaxy Note 20 уже можно зарезервировать на сайте Samsung

Samsung Galaxy Note 20 уже можно зарезервировать на сайте Samsung24.07.2020 20:32
Компания Samsung еще официально не представила новую флагманскую линейку смартфонов, но уже открыла бронь на предзаказ новинок.
Их официальная презентация состоится только 5 августа, но желающие уже могут забронировать себе смартфон, чтобы получить его из экземпляров первой партии.
Впрочем, стоит отметить, что бронь не предполагает вносить предпоплату и не обязывает покупать устройство.
С другой стороны, у зарегистрированных пользователей появится возможность получить 50 долларов на будущие покупки в официальном магазине Samsung.
Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra
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