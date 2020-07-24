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Samsung Galaxy Note 20 уже можно зарезервировать на сайте Samsung

24.07.2020 20:32

Компания Samsung еще официально не представила новую флагманскую линейку смартфонов, но уже открыла бронь на предзаказ новинок. Samsung Galaxy Note 20 уже можно зарезервировать на сайте Samsung
Их официальная презентация состоится только 5 августа, но желающие уже могут забронировать себе смартфон, чтобы получить его из экземпляров первой партии.

Впрочем, стоит отметить, что бронь не предполагает вносить предпоплату и не обязывает покупать устройство.

С другой стороны, у зарегистрированных пользователей появится возможность получить 50 долларов на будущие покупки в официальном магазине Samsung.

Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

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