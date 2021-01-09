Компания Samsung в 2021 году представит сразу несколько новых датчиков для камер смартфонов.

О новинках сообщил инсайдер Ice Universe. По его словам, Samsung готовит к анонсу 200-мегапиксельную камеру для смартфонов.

С выходом модуля Samsung ISOCELL такого разрешения, он автоматически станет рекордсменом.

По предварительным данным, реальное разрешение нового датчика составит 216 Мп.

Напомним, что пока Samsung предоставляет камеру на 108 Мп, которая устанавливается в смартфонах разных компаний.