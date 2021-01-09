Samsung представит 12 января 2021 года новый мобильный процессор Exynos

Южнокорейская компания официально анонсировала презентацию нового мобильного процессора Exynos.

Согласно опубликованным данным, новый мобильный процессор Exynos компания Samsung представит 12 января 2021 года. Презентация чипа будет проходить в формате онлайн.

В компании охарактеризовали процессор как «совершенно новый», который будет задавать новые стандарты для устройств премиум-класса.

Никакие подробности о новинке пока не раскрываются. Между тем, известный инсайдер недавно сообщил о намерении Samsung полностью отказаться от использования в своих устройствах процессоров Snapdragon.

Вместо этого производитель будет устанавливать только свои чипы Exynos. То есть со временем процессоры Exynos будут в смартфонах для всех регионов.