Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ больше не получат ежемесячные обновления

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ были представлены в 2017 году, и это все еще актуальные смартфоны, но вот обновление до Android 10 для них не планируют выпускать.

Для аппаратов готовят Android 9 Pie с One UI, но когда она выйдет пока неизвестно.

При этом уже сообщили, что Galaxy S8 и Galaxy S8+ больше не будут получать ежемесячные обновления, но будут выходить квартальные.

Стоит отметить, что Galaxy S7 был представлен в 2016 году и он два года получал ежемесячные обновления, а затем еще два года обновления выходили каждый квартал, и только в прошлом месяце смартфон полностью прекратили поддерживать.