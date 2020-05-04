Процессор Samsung Galaxy S20+ с позором проиграл даже Redmi Note 8 Pro

Samsung в своих флагманских смартфонах Galaxy S20 устанавливает процессор серии Exynos, причем этот чип присутствует в глобальной версии линейки, но на американском рынке Galaxy S20 продается с чипом Snapdragon.

На Exynos в Galaxy S20+ уже много жалоб в Сети, так как этот процессор не дает производительности флагманскому смартфону.

При этом в Samsung уверяют, что Exynos 990 в Galaxy S20+ очень мощный процессор, но блогер Чун Лю доказал обратное.

Он сравнил Samsung Galaxy S20+ и Redmi Note 8 Pro в играх. Для тестов была выбрана популярная PUBG Mobile.

Так, после 10 минут игры на Galaxy S20+ частота кадров составила до 50 к/с, а еще через 10 минут до 40 к/с.

Также в аппарате наблюдался троттлинг и существенное снижение производительности.

При тестах Redmi Note 8 Pro в PUBG Mobile таких проблем нет, к тому же сам смартфон меньше греется.

Стоит напомнить, что в Redmi Note 8 Pro установлен процессор MediaTek Helio G90T. К тому же китайский аппарат стоит в пять раз дешевле, чем Galaxy S20+.

