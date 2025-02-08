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Samsung Galaxy S25 Ultra успешно испытали падением на бетон

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Samsung Galaxy S25 Ultra получил титановую среднюю рамку и улучшенное стекло Gorilla Armor 2, которое менее хрупкое, но немного более подвержено царапинам по сравнению с предыдущей версией. Это делает телефон более устойчивым к падениям.

Samsung Galaxy S25 Ultra успешно испытали падением на бетон

На YouTube-канале PBKreviews провели тест, уронив телефон на бетон с высоты головы, и ни одно из стекол не пострадало.

Кольца вокруг камер также остались целыми, защищая объективы от повреждений. Титановая рамка, хотя и получила следы от падения, легко очищалась, что подтверждает её прочность.

Телефон также оснащён обновлённой системой охлаждения, увеличенной на 40%, и чипом Snapdragon 8 Elite для повышения производительности.

 

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