Samsung Galaxy S25 Ultra успешно испытали падением на бетон

Samsung Galaxy S25 Ultra получил титановую среднюю рамку и улучшенное стекло Gorilla Armor 2, которое менее хрупкое, но немного более подвержено царапинам по сравнению с предыдущей версией. Это делает телефон более устойчивым к падениям.

На YouTube-канале PBKreviews провели тест, уронив телефон на бетон с высоты головы, и ни одно из стекол не пострадало.

Кольца вокруг камер также остались целыми, защищая объективы от повреждений. Титановая рамка, хотя и получила следы от падения, легко очищалась, что подтверждает её прочность.

Телефон также оснащён обновлённой системой охлаждения, увеличенной на 40%, и чипом Snapdragon 8 Elite для повышения производительности.