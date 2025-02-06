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Защитное стекло в Galaxy S25 Ultra оказалось хуже предшественника

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В новом Galaxy S25 Ultra установлено стекло Gorilla Armor 2, которое компания Corning называет первым в отрасли керамическим материалом, устойчивым к царапинам и обладающим антибликовым покрытием.

Защитное стекло в Galaxy S25 Ultra оказалось хуже предшественника

Оно способно выдерживать падения с высоты до 2,2 метра на жесткую поверхность.

Несмотря на улучшенную защиту от падений, тесты показали, что новое стекло менее устойчиво к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Это связано с тем, что увеличение прочности к падениям делает материал более хрупким. Тем не менее стекло по-прежнему соответствует отраслевому стандарту, царапаясь на 6-м уровне.

Samsung также исправила проблему с изогнутыми краями, теперь предлагая полностью плоский дисплей. Максимальная яркость экрана осталась на уровне 2600 нит, а недочеты в зернистости при слабом освещении были устранены в новой модели.

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