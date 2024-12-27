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Samsung Galaxy S25 смогут получить магнитную зарядку за дополнительную плату

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Появились новые слухи о смартфонах Samsung Galaxy S25.

По информации инсайдеров, новинки будут поддерживать беспроводную зарядку по стандарту Qi 2, но не будут иметь эту функцию изначально — её можно будет активировать за дополнительную плату.

Недавно инсайдер Роланд Квандт сообщил о чехлах с магнитным креплением для зарядки, и теперь эту информацию подтверждают другие источники.

Похоже, компания решила не устанавливать магниты внутри устройств, чтобы снизить их стоимость. Таким образом, владельцам Galaxy S25 придётся покупать специальные чехлы для использования зарядных устройств стандарта Qi 2.

 

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