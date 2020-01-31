Samsung Galaxy S20 стали доступны для заказа до анонса

Презентация новой флагманской линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля, но уже сейчас аппараты предлагают заказать.

Прием заказов, а точнее предварительное бронирование открыл вендор в США, и именно там и предлагают воспользоваться возможностью заказать новенькие смартфоны.

Впрочем, в данном случае, вероятно, речь идет о том, чтобы пользователь, оставивший заявку сразу получил уведомление о начале приема предзаказов.

Уже скоро опция станет доступна и в других странах. Отгрузки флагманских смартфонов, который в линейке будет три, начнутся 6 марта.

Предварительная стоимость Galaxy S20 составит 899 евро, а Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra обойдется в 1 099 и 1 300 евро.

Удешевленный Samsung Galaxy S10 Lite стал доступен для заказа в РФ.