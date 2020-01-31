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Линейку флагманов Samsung Galaxy S20 перевели на Snapdragon 865

31.01.2020 12:15

Теперь флагманские смартфоны южнокорейской компании будет предлагаться с процессором Snapdragon 865, в том числе и на внутреннем для производителя рынка.
Исключением будет Европа, где Samsung продолжит предлагать собственные процессоры.

Первые сообщения об отказе использования Exynos в пользу решения от Qualсomm появились еще в конце прошлого года.

Теперь об этом сообщил авторитетный источник, уточняя, что компания решилась использовать чипы Qualсomm после критики поклонников.

При этом есть предположение, что если Samsung отказалась от использования собственных процессоров на внутреннем рынке, то возможно такое же решение примут и в отношении Европы.

Впрочем, дебют Samsung Galaxy S20 состоится уже скоро. Их представят 11 февраля и тогда же будут известны все подробности и особенности.

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