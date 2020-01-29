Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip поступят в продажу раньше заявленного срока

Источник из портала XDA Developers в 2020 году раскрыл очень много информации про новые смартфоны от компании Samsung.

В этот раз редактор XDA Developers Макс Вайнбах сообщил, что флагманская серия Galaxy S20 и новый раскладной смартфон с гибким экранном Galaxy Z Flip поступят в продажу раньше, чем ожидалось.

Презентация этих смартфонов состоится 11 февраля. Смартфоны серии Galaxy S20 можно будет купить 6 марта, а «раскладушку» Galaxy Z Flip начнут продавать 11 февраля.

Предположительно, график выхода смартфонов сменился из-за открытия заказов на Motorola Razr, а этот смартфон называют главным конкурентом Galaxy Z Flip.

Точные цены на аппараты пока не раскрывают, но уже неоднократно сообщалось, что предварительная стоимость «раскладушки» составит 1,5 тыс. долларов.