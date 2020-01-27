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В Сети опубликовали изображения чехлов для серии Samsung Galaxy S20

27.01.2020 22:51

Одновременно со смартфонами Samsung Galaxy S20 в продажу поступят фирменные защитные чехлы.

Их изображения показал MySmartPrice Ишан Агарвал, и судя по предоставленным рендерам, чехлы будут очень функциональными.

Для серии выпустят футляры Protective Standing Cover, LED View Cover и Clear View Cover, а также будет два основных цвета — черный и серый.

Защитный чехол Protective Standing Cover для смартфона позволит его устанавливать на поверхности под определенным углом. Для этого на тыльной стороне аксессуара разместили поворотный упор.

LED View Cover в закрытом состоянии позволит пользователю увидеть время. По всей видимости, для этого нужно будет выбрать особые настройки в самом смартфоне.

Clear View Cover получит прозрачную вставку на защитной крышке, через которую можно будет видеть уведомление, время и дату.

Напомним, Samsung Galaxy S20 покажут 11 февраля на специальном мероприятии, которое проведут в Сан-Франциско.

В Сети смартфоны Samsung Galaxy S20 показали на фото и видео

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