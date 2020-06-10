Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного экрана

Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного экрана10.06.2020 17:31
Новый Galaxy Note 20, как и складной смартфон нового поколения, будет представлен в начале августа.
До презентации инсайдеры раскрывают новые подробности об устройстве и на этот раз стало известно о том, каким будет экран в модели Galaxy Note 20.
Как выяснили инсайдеры, в дизайне этого смартфона произойдут изменения. В частности, сетевой информатор Ice Universe сообщил об отсутствии скругленного экрана в Samsung Galaxy Note 20.
То есть в этой модели компания предложит плоский экран без изгиба по краям. Благодаря такому решению упростится использование электронного пера.
Что касается других данных, то аппарату приписывают 6,7-дюймовй дисплей с разрешением 120 Гц.
Процессор будет установлен Snapdragon 865 или Exynos 992, а оперативной памяти будет до 16 ГЮ. За автономную работу смартфона будет отвечать аккумулятор на 4 300 мАч.
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