Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного экрана

Новый Galaxy Note 20, как и складной смартфон нового поколения, будет представлен в начале августа.

До презентации инсайдеры раскрывают новые подробности об устройстве и на этот раз стало известно о том, каким будет экран в модели Galaxy Note 20.

Как выяснили инсайдеры, в дизайне этого смартфона произойдут изменения. В частности, сетевой информатор Ice Universe сообщил об отсутствии скругленного экрана в Samsung Galaxy Note 20.

То есть в этой модели компания предложит плоский экран без изгиба по краям. Благодаря такому решению упростится использование электронного пера.

Что касается других данных, то аппарату приписывают 6,7-дюймовй дисплей с разрешением 120 Гц.

Процессор будет установлен Snapdragon 865 или Exynos 992, а оперативной памяти будет до 16 ГЮ. За автономную работу смартфона будет отвечать аккумулятор на 4 300 мАч.