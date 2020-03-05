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Samsung Galaxy M21 получит ёмкий аккумулятор и современную платформу

05.03.2020 22:06

Компания Samsung скоро выпустит еще одну модель бюджетного смартфона, которая также как и недавно представленный Galaxy M31 получит большую батарею.
Последняя является копией Galaxy M30s, в которой только улучшили камеру.

Устройство Samsung Galaxy M21 тоже окажется копией Galaxy M30s, но работать она будет на процессоре Exynos 9611, а основная камера в нем будет на 48 Мп.

Емкость аккумулятора составит 6 000 мАч. Для покупки предложат конфигурацию с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной.

Экран смартфона будет 6,4-дюймовый Super AMOLED, а в основной камере всего будет три модуля, в числе которых 48, 8 и 5 Мп. Презентация новинки должна состояться в ближайшее время.

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