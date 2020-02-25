Samsung представила недорогой смартфон с батарей на 6000 мАч

Внешность смартфона, а также его основные характеристики были раскрыты задолго до анонса, а теперь смартфон представлен официально и озвучены цены на него.

Корейская компания в Индии провела презентацию Samsung Galaxy M31. Этот аппарат разрабатывался в первую очередь для индийского рынка, но модель будет глобальной и должна появится в России.



Новинка выделяется на фоне других смартфонов своей батареей, которая имеет емкость 6000 мАч и имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

По заявлению производителя аккумулятора хватит на 21 час при просмотре интернет-страниц через Wi-Fi или 26 часов при просмотре видео.

Помимо большого аккумулятора аппарат получит камеру с четырьмя модулями, где основным из них будет 64-Мп датчик.

Также есть ультраширокоугольный на 8 Мп, а для макросъёмки предложен 5 Мп датчик, тогда как для измерения глубины сцены установили объектив с 5 Мп матрицей.

На тыльной стороне еще размещен сканер отпечатка пальца.

Фронтальная камера в смартфоне расположена в каплевидном вырезе экрана, где установили 32 Мп матрицу.

Сам дисплей Galaxy M31 выполнен по технологии Super AMOLED. Его диагональ составляет 6,4-дюйма, разрешение Full HD+.

В новинке разместили USB Type-C, при этом оставили 3,5 мм разъем для наушников, а также аппарат получил Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11 ac, FM-радио и GPS/ГЛОНАСС.



В основе устройства лежит фирменный процессор Exynos 9611, который дополняет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Будет еще предложена версия со 128 ГБ памяти. В продажу Samsung Galaxy M31 поступит под управлением Android 10 с фирменной оболочной OneUI 2.

Стоимость базовой версии в Индии составит 208 долларов, а за старшую модификацию придется заплатить 222 доллара.

Старт продаж Galaxy M31 намечен на 5 марта. Смартфон можно будет купить в черном и синем варианте.