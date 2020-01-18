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Samsung Galaxy A51 в России побил украинский рекорд дешевизны

18.01.2020 20:29

Вчера «АСТЕРА» писала, что компания Samsung свой новый смартфон Galaxy A51 в Украине оценила дешевле, чем в ЕС. Сегодня корейский производитель озвучил цены на Galaxy A51 для России.

Как оказалось, аппарат у нас стоит еще дешевле, чем в Украине. Так, версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит 22 990 рублей, а младшую модификацию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ энергонезависимой памяти оценили в 19 990 рублей.

В пересчете российская цена на смартфон Samsung Galaxy A51 ниже, чем в Украине.

В России Galaxy A51 будет предлагаться в белом, черном, красном цвете. Напомним, в этом смартфоне установлен дисплей диагональю 6,5-дюйма с отверстием под фронтальную камеру, батарея на 4000 мАч, и четверная основная камера с главным датчиком на 48 Мп.

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