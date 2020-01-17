Samsung Galaxy A51 в Украине стоит дешевле, чем в Европе

Это не первый случай, когда новая модель смартфона Samsung в Украине стоит дешевле, чем в ЕС.

Крупнейшей украинский ритейлер «Цитрус» начал продажи Samsung Galaxy A51. Эту модель покупателям предлагают по цене 9 499 гривен, что в пересчете составляет 350 евро.

Такой ценник аппарат получил за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

В конце месяца в Украине начнут предлагать модификацию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Ее в Украине оценили в 315 евро.

Для сравнения в ЕС версия 4/64 ГБ оценивается в 340 евро, а 6/128 ГБ стоит 410 евро.

Напомним, Galaxy A51 получил 6,5-дюймовый дисплей с отверстием под фронтальную камеру, процессор Exynos 9611 и основную камеру с датчиком на 48 Мп.