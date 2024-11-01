Samsung Galaxy A16 5G назван одним из самых ремонтопригодных смартфонов

Блогер YouTube-канала PBKreview опубликовал видеоролик, в котором показал разборку смартфона Samsung Galaxy A16 5G.

Блогер не только заглянул внутрь устройства, но и оценил, насколько легко его починить в случае поломки. Выяснилось, что с заменой запчастей у смартфона почти нет проблем.

Процесс разборки начался с разогрева клея для снятия задней крышки. Чтобы добраться до внутренних компонентов, нужно открутить 15 винтов и снять фиксирующую рамку.

Для замены экрана придётся отключить несколько шлейфов и снять модуль камеры с платой и аккумулятором. Большинство деталей не склеены, а для извлечения батареи есть специальный язычок.

Блогер оценил ремонтопригодность Samsung Galaxy A16 5G на 9 из 10 баллов. Максимальную оценку устройству помешали длительность разборки и сложность извлечения дисплея.