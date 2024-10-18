Samsung представил Galaxy A16 с поддержкой обновлений 6 лет

Samsung представила Galaxy A16 4G LTE, в котором заявлена шестилетняя поддержка.

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A16 (4G LTE), который стал более доступной версией Galaxy A16 5G. Оба устройства будут получать шесть основных обновлений операционной системы Android, что делает их долговечными.

Galaxy A16 был представлен во Франции и оснащён 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Устройство имеет степень защиты IP54 от пыли и воды.

Внутри находится процессор MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через слот microSD. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 25 Вт.

Смартфон оснащён 13-мегапиксельной селфи-камерой и основной камерой на 50 мегапикселей, а также сверхширокоугольной 5-мегапиксельной камерой и макрокамерой на 2 мегапикселя. Он поддерживает запись видео в формате Full HD (1080p) с обеих камер.

Также Galaxy A16 включает сканер отпечатков пальцев, GPS, поддержку двух SIM-карт, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, порт USB Type-C и разъём для наушников 3,5 мм.

Samsung предложит телефон в трёх цветах: сером, тёмно-синем и зелёном. Информация о цене устройства ожидается в ближайшие дни.