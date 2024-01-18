Samsung: функции Galaxy AI будут бесплатными только до 2025 года

На мероприятии Unpacked компания Samsung представила свою новую серию смартфонов Galaxy S24, включающую модели S24, S24 Plus и S24 Ultra, которые к слову уже доступны для заказа на российском рынке.

Но на этот раз основное внимание было уделено функциям искусственного интеллекта, которые стали настоящей звездой шоу. Samsung решила сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть проблемы с продажами флагманов, вызванные жесткой конкуренцией на рынке.

Компания представила ряд новых функций Galaxy AI, которые сделают использование смартфонов Galaxy S24 более удобным и интеллектуальным. Однако есть одно важное уведомление для пользователей: начиная с 2025 года, эти функции будут платными.

То есть, если вы хотите продолжить пользоваться функциями искусственного интеллекта Galaxy AI после 2025 года, вам придется платить дополнительную комиссию. На данный момент нет информации о конкретных ценах и условиях оплаты.

Функции искусственного интеллекта Galaxy AI включают быстрый поиск на базе объектов или текста на экране, прямую трансляцию устного и письменного контента на разных языках в режиме реального времени, помощник в чате для мгновенного перевода сообщений, помощник для заметок, который помогает редактировать и структурировать заметки, и помощник по записи голоса, который преобразует записанный звук в текст.

Все эти функции значительно облегчают повседневную жизнь пользователей и делают использование смартфонов Galaxy S24 более эффективным.