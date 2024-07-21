Свое первое умное кольцо компания представила в начале июля, а позже на сайте компании появилась своего рода инструкция по применению, в которой производитель перечислил ситуации, когда устройство носить не стоит.

Samsung дала советы по использованию «умного» кольца Galaxy Ring, чтобы избежать проблем при его использовании.

Одним из основных советов является избегание физических нагрузок, таких как физические упражнения, поскольку они могут повредить устройство. Кроме того, Samsung рекомендует быть осторожным в случае возможной реакции на материалы, используемые в кольце.

Компания также обращает внимание на интеллектуальные функции Galaxy Ring, включая подсчет шагов, и предупреждает о возможной путанице, если пользователь носит кольцо с магнитами или другими металлическими предметами. Samsung рекомендует снять другие аксессуары, которые могут влиять на работу кольца.

Особое внимание уделяется материалам, используемым в Galaxy Ring, и компания подчеркивает, что они не должны вызывать кожные реакции. Однако, в случае появления каких-либо проблем, пользователю рекомендуется прекратить использование кольца и обратиться к врачу.

Смарт-кольца, такие, как Galaxy Ring, представляют собой новый тип продукта, и Samsung старается предостеречь пользователей о возможных проблемах и сделать процесс ношения более безопасным и комфортным.

Это является еще одним шагом в развитии этой технологии и приближает смарт-кольца к широкому использованию.