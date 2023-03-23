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Продажи российского смартфона AYYA T1 за 1,5 года не превысили тысячи штук

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Розничные продажи смартфонов AYYA T1 от «Ростеха» оказались очень низкими.

За период с октября 2021 года россияне купили менее тысячи экземпляров смартфона, о чем рассказали «Ведомости». Этот аппарат оценили в 19 тыс. рублей, а в марте этого года его стали продавать по цене от 7 500 до 13 400 рублей.

За период с начала старта продаж в России продали всего 905 AYYA T1. Стоит отметить, что смартфон имеет две версии – под управлением Android 11 и ОС «Аврора».

Среди особенностей можно отметить возможность блокировать использование камеры и микрофона.

Чаще всего смартфон используют в силовых структурах, именно они приобрели по предварительным оценкам от нескольких сотен до двух тысяч устройств AYYA T1.

«Ростех» представил защищённый смартфон AYYA T1 с российской ОС «Аврора»

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