Продажи российского смартфона AYYA T1 за 1,5 года не превысили тысячи штук

Розничные продажи смартфонов AYYA T1 от «Ростеха» оказались очень низкими.

За период с октября 2021 года россияне купили менее тысячи экземпляров смартфона, о чем рассказали «Ведомости». Этот аппарат оценили в 19 тыс. рублей, а в марте этого года его стали продавать по цене от 7 500 до 13 400 рублей.

За период с начала старта продаж в России продали всего 905 AYYA T1. Стоит отметить, что смартфон имеет две версии – под управлением Android 11 и ОС «Аврора».

Среди особенностей можно отметить возможность блокировать использование камеры и микрофона.

Чаще всего смартфон используют в силовых структурах, именно они приобрели по предварительным оценкам от нескольких сотен до двух тысяч устройств AYYA T1.