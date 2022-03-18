Главная » Новости

«Ростех» представил защищённый смартфон AYYA T1 с российской ОС «Аврора»

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Разработчиком смартфона является «СмартЭкоСистема», дочерняя компания госкорпорации «Ростех».
В прошлом году аппарат AYYA T1 был представлен под управлением Android, теперь очередь дошла до версии под управлением отечественной платформы «Аврора».

Показанная новинка рассчитана на корпоративный сегмент, который большое внимание уделяет информационной безопасности.

Как сказал директор «СмартЭкоСистемы» Владислав Иванов:

«Преимущество использования AYYA T1 заключается не только в его функционале и аппаратной безопасности, но и в возможности строить независимые и доверенные решения на мобильной платформе «Аврора». Это важно организациям и госструктурам, для которых особое значение имеет сохранность данных и бесперебойная работа информационных систем».

В AYYA T1 есть аппаратное выключение камеры и микрофона, но даже в таком режиме выход в сеть остается.

AYYA T1 получил 6,5-дюймовый дисплей, фронтальную 13 Мп камеру и двойную основную с датчиками на 12 и 5 Мп.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio P70, который дополнили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

В аппарате также есть NFC, порт USB Type-C и поддержка microSD. Аккумулятор в смартфоне на 4000 мАч.

AYYA T1
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.