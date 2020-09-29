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Россиян предупредили о рисках использования смарт-часов

29.09.2020 15:59

Эксперт в России рассказал, что набирающие популярность среди россиян «умные» часы могут нести опасность для тех, кто беспокоится об этом.
О рисках использования смарт-часов россиян предупредил менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев, на слова которого ссылаются журналисты «РИА Новости».

Так, опасностью этой носимой электроники является вероятность получения злоумышленниками конфиденциальной информации.

Дело в том, что смарт-часы относятся к IoT-устройствам, которые пока в целом имеют слабые механизмы безопасности.

При желании злоумышленникам будет несложно получить необходимые данные, но и подслушать разговор, отследить передвижение и полностью контролировать устройство за счет вредоносного кода.

В целом эксперт говорит, что обезопасить себя можно регулярным обновлением программного обеспечения и отказом от передачи важной информации с помощью часов.

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